مصرع طفلين سقط عليهما حائط بقنا

لقي طفلان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر سقوط جدار من الطوب اللبن عليهما في قرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا، وتم إيداع الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع طفلين سقط عليهما حائط في قرية دندرة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع محمد.ع.ع، يبلغ من العمر 5 أعوام، ونجل عمه عبد الرحمن.ع.ع، يبلغ من العمر 5 أعوام، إثر سقوط جدار حائط عليهما في قرية دندرة حسب ما قاله أحد أفراد عائلتهما.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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