الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظ الدقهلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإيمان بالمنصورة ويلتقي المواطنين (صور)

لقاء محافظ الدقهلية
لقاء محافظ الدقهلية بالمواطنين بعد صلاة الجمعة بالمنصورة

أدى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة اليوم بمسجد الإيمان بالمنصورة، والتقى بالمواطنين عقب أداء الصلاة واستمع إليهم، مؤكدا لهم أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يبذلون قصارى جهدهم لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

محافظ الدقهلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإيمان بالمنصورة ويلتقي المواطنين

وعقب أداء المحافظ صلاة الجمعة التقى بعدد من الأهالي، حيث استمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين هو أحد أولوياته لضمان تحسين الخدمات المقدمة لهم، وأكد خلال لقائه بالمواطنين أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف المدن والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

 

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حي شرق المنصورة بضرورة المتابعة الميدانية اليومية والاستمرار في الحفاظ على مستوى النظافة وتحسين المظهر العام، كما وجه إليه بتنفيذ مطالب المواطنين بوضع عدد من صناديق جمع القمامة بمناطق في شارع قناة السويس لمنع إلقائها في الشارع، والعمل على خدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

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