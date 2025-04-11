الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

ضبط شخص بتهمة التنقيب عن الآثار في المنوفية

ضبط شخص للتنقيب عن
ضبط شخص للتنقيب عن الآثار فى المنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية من ضبط رجل مُتهم بالتنقيب عن الآثار بمنزله بإحدى بقرية أبو النرش التابعة لدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بضبط " م.ع.ا" 53 سنة عاطل ومقيم بعزبة أبو النرش  التابعة لدائرة المركز، أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله.

وبالانتقال والفحص تبين أن للمتهم عدد 2 منزل أحدهما بعزبة أبو النرش موقع البلاغ، والآخر بعزبة لمعي بدائرة المركز، وتبين أن موقع البلاغ للتنقيب عن الآثار على مساحة 80 مترا تقريبًا طابق واحد مقام من الطوب الأحمر، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 2 متر تقريبا وعمق حوالي 10 أمتار.

وبالفحص تبين وجود أدوات حفر سلم خشبي بحيل مدرج - فاس - عدد 3 جردل بلاستيك - بكرة رفع - سلك كهربائي به نمبة.. حبل )، وتم التحفظ عليهم.

ضبط المتهمين


وتم ضبط المتهم وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بغرض الحفر والتنقيب على الآثار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتعيين الحراسة المناسبة على موقع البلاغ وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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أشمون بمحافظة المنوفية التنقيب عن الاثار اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مركز أشمون بمحافظة المنوفية

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