الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عقب وفاة والده، محمد عدوية يعود بـ"بعد السنين" للحياة الفنية

محمد عدوية
محمد عدوية

يستعد الفنان محمد عدوية، للعودة، إلى نشاطه الفني من جديد، وذلك بعد وفاة والده الفنان الشعبي الراحل أحمد عدوية.

 

وأعلن محمد عدوية طرح أغنية جديدة بعنوان "بعد السنين"، والتي شوق بها جمهوره عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "قريبًا بعد السنين".

 

ومن المقرر أن يطرح عدوية الأغنية، مع نهاية شهر أبريل الجاري، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”

 

في سياق آخر، كان محمد عدوية أعرب عن مشاعر الحزن التي لا تزال تسكنه منذ وفاة والده، في منشور مؤثر على صفحته بموقع "فيسبوك"، قال فيه: “من أصعب اللحظات المرعبة اللي عدت عليا في حياتي بعد ما دفنا الأستاذ أحمد عدوية وخدنا العزاء، كنت فعلًا حاسس بأحاسيس غريبة، والناس وأصدقائي بيسلموا عليا، وأنا في اللحظة دي لا سامع ولا حاسس بأي حد حواليا، وخمس آلاف فكرة بتيجي في دماغي”.


 

 

وأضاف: “باقول لنفسي هو معقولة كده خلاص؟ هرجع البيت مش هلاقيه زي كل مرة قاعد مستنيني، ويعمل لي النسكافيه اللي بحبه، ونقعد نتكلم ونهزر ونضحك... حاجات كتير افتقدتها من بعدك يا أستاذي. ربنا يرحمك يا بابا أنت وأمي، ويرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين”.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغنية جديدة أبريل الجارى أحمد عدوية الفنان محمد عدوية الفنان الشعبي الراحل أحمد عدوية

مواد متعلقة

90 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو

تعرف على إيرادات فيلم استنساخ في ثاني أيام عرضه

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

رد جديد من الزمالك حال رفض زيزو المثول للتحقيق

قفزة جنونية في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

تعليق مفاجئ من جوارديولا على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

منوعات

المزيد

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أبرز ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

الصلاة عماد الدين، تعرف على شروط صحتها وأهميتها في الإسلام

موسم الحج 2025، تعرف على أنواع الإحرام في الحج والفرق بينها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية