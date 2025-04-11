عقب وفاة والده، محمد عدوية يعود بـ"بعد السنين" للحياة الفنية

يستعد الفنان محمد عدوية، للعودة، إلى نشاطه الفني من جديد، وذلك بعد وفاة والده الفنان الشعبي الراحل أحمد عدوية.

وأعلن محمد عدوية طرح أغنية جديدة بعنوان "بعد السنين"، والتي شوق بها جمهوره عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "قريبًا بعد السنين".

ومن المقرر أن يطرح عدوية الأغنية، مع نهاية شهر أبريل الجاري، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”

في سياق آخر، كان محمد عدوية أعرب عن مشاعر الحزن التي لا تزال تسكنه منذ وفاة والده، في منشور مؤثر على صفحته بموقع "فيسبوك"، قال فيه: “من أصعب اللحظات المرعبة اللي عدت عليا في حياتي بعد ما دفنا الأستاذ أحمد عدوية وخدنا العزاء، كنت فعلًا حاسس بأحاسيس غريبة، والناس وأصدقائي بيسلموا عليا، وأنا في اللحظة دي لا سامع ولا حاسس بأي حد حواليا، وخمس آلاف فكرة بتيجي في دماغي”.





وأضاف: “باقول لنفسي هو معقولة كده خلاص؟ هرجع البيت مش هلاقيه زي كل مرة قاعد مستنيني، ويعمل لي النسكافيه اللي بحبه، ونقعد نتكلم ونهزر ونضحك... حاجات كتير افتقدتها من بعدك يا أستاذي. ربنا يرحمك يا بابا أنت وأمي، ويرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين”.

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