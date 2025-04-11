الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد مجمع المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة (فيديو)

نائب محافظ قنا يتفقد
نائب محافظ قنا يتفقد مجمع المواقف

أجرت فيتو بثا مباشرا لجولة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا جولة تفقدية على مجمع مواقف ومحطات الوقود لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.

وأعلنت محافظة قنا، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير سيارات السرفيس والتاكسي والأجرة العاملة على الخطوط الداخلية بين مراكز المحافظة، والخارجية التي تربطها بالمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم 11 أبريل 2025.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أنه فور إعلان أسعار الوقود الجديدة، تم تكليف لجنة تحديد تعريفة المواصلات بعقد اجتماع عاجل لتحديث تعريفة الركوب بما يتناسب مع الزيادة الجديدة، مع مراعاة مسافة كل خط وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة بين المواطنين والسائقين، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة على الخطوط المشتركة. 
وأضاف "عبد الحليم " أن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، وأسفر الاجتماع عن إقرار زيادة في تعريفة الركوب بمتوسط 15% على جميع الخطوط.

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