الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

قضية مراهنات جديدة تضرب الدوري الإيطالي وتورط 5 لاعبين

الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

كشفت وكالة الصحافة الرسمية الإيطالية عن قضية مراهنات جديدة تضرب نتائج مباريات الدوري الإيطالي تعود إلى نهاية عام 2023.

 

 واشتملت على عدد من اللاعبين المشهورين المتهمين، منهم؛ تونالي فاجيولي، دي ماريا، ماكيني، ريتشي، بيرين، بيلانوفا، زانيولو، فلورنزي وباريديس.

 

وبدأت القضية تنتشر بعد تورط نيكولو فاجيولي، لاعب يوفنتوس، في القضية، حيث كان أول الأسماء التي تورطت في هذه القضية.

وبعد ذلك، ظهر اسمان جديدان بعدما كشفت الصحافة عن تورط الإيطالي نيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا، ومواطنه ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد، بل إنه تم استجواب الثنائي خلال تواجدهما في معسكر منتخب إيطاليا.

 

تورط لاعب جديد 

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن البولندي نيكولا زاليفسكي، ظهير نادي روما، هو أجدد لاعب يظهر ضمن المتورطين في فضيحة المراهنات.

 

وأشار الموقع إلى أنه مع انتشار صدى هذه القضية وظهور أسماء المتورطين، فإن لاعبين آخرين يمكن أن يكونوا متورطين في الأزمة.

تونالي
تونالي

كان المنتخب الإيطالي قد قرر استبعاد الثنائي تونالي وزانيولو من معسكر الأتزوري ليتأكد غيابهما عن مباراتي مالطا وإنجلترا، في ضربة كبيرة لبطل أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن أحد لاعبي يوفنتوس مهدد بالإيقاف لنحو 3 سنوات، على خلفية اتهامه بالمشاركة في مراهنات غير قانونية.

وبحسب صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، فإن نيكولو فاجيولي، لاعب وسط يوفنتوس، يخضع حاليا للتحقيق بسبب انتهاكات محتملة متعلقة بالمشاركة في مراهنات على منصات غير قانونية.

وأضافت أنه إذا تمت إدانة فاجيولي بالمقامرة في مباريات كرة القدم الرسمية، فإنه يواجه خطر الإيقاف لمدة تصل إلى 3 سنوات بجانب تغريمه ما يزيد على 25 ألف يورو.

 

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