تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة مع روسيا والصين

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم في اجتماع موسع للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، وذلك على هامش مشاركته في منتدى إنطاليا الدبلوماسي.

أولوية وقف إطلاق النار

شدد الوزير عبد العاطي على أولوية وقف إطلاق النار والعمل على استدامة اتفاق ١٩ يناير ٢٠٢٥، وكذلك أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

كما تناول الخطة العربية-الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده بمصر، الذي سيركز على تنفيذ الخطة التي تم اعتمادها عربيًا واسلاميًا ومن أطراف دولية أخرى.

موضوعات الحوكمة والأمن في غزة

وحرص الوزير عبد العاطي على استعراض رؤية مصر لسبل إنجاح المؤتمر وورش العمل المنبثقة عنه، بما في ذلك التركيز على دور القطاع الخاص وآليات التمويل، فضلًا عن الشق السياسي المتعلق بالتعامل مع موضوعات الحوكمة والأمن في غزة كتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لإعادة نشرهم بالقطاع.

الحفاظ على الوحدة بين الضفة وغزة والقدس الشرقية

وتناول الاجتماع أهمية تمكين لجنة إدارة شئون غزة من الحفاظ على الوحدة بين الضفة وغزة والقدس الشرقية، مبرزًا الأولوية التي تتمتع بها عملية التعافي المبكر لاستئناف الخدمات الحيوية في القطاع والحفاظ على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم. كما تم التأكيد على أهمية مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك في يونيو القادم برئاسة مشتركة لفرنسا والمملكة العربية السعودية، والعمل على خلق الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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