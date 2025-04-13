محمد فراج: الأدوار الصعبة تظهر القدرات الحقيقية للممثل.. وفهمت خبايا عالم المراهنات قبل مسلسل "منتهي الصلاحية" (حوار)

>> جسدت شخصية أب لدى طفلين فى مسلسل “كتالوج” من المفترض عرضه قريبًا

>> قضية المراهنات أصبحت على أرض الواقع أمرًا خطيرًا لا يجب السكوت عنه

>> طالما تعاقدت على “منتهى الصلاحية” إذًا أنا راضٍ عنه ووجهة نظرى قد تختلف عن المشاهد

>> أستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عمل “لايت” وخفيف سيتم طرحه قريبًا



يعد محمد فراج من الفنانين المحظوظين، الذين صعدوا سلم المجد بشكل سريع بأدواره المميزة التى جعلته يقدم أدوار البطولة المطلقة مبكرًا،



ويعد فيلم “القشاش” الشهير أولى بطولاته المطلقة وحقق أرقامًا كبيرة فى شباك التذاكر وقتها، كما أن الجمهور أحبه أيضًا فى شخصية “كريم”، والتى قدمها مع أحمد حلمى فى فيلم “1000 مبروك”، وشخصية مروان فى فيلم “تيتة رهيبة” مع محمد هنيدي.

كما يمتلك أيضًا رصيدًا كبيرًا فى التلفزيون والعديد من الشخصيات المميزة، ومنها شخصية على الروبى فى مسلسل “تحت السيطرة”، و”سقوط حر”، و”لعبة نيوتن”، وصولًا إلى عودة قوية بموسم رمضان 2025 بمسلسل “منتهى الصلاحية”.

وتألق محمد فراج خلال موسم رمضان 2025 بتجربة استثنائية تناقش قضية خطرة فى المجتمع من خلال مسلسل “منتهى الصلاحية”، والذى حظى بردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور بسبب مناقشته مخاطر ألعاب المراهنات التى أصبحت قضية يهتم بها المجتمع فى الوقت الحالي.

فى هذا السياق، حاورت “فيتو” محمد فراج، وكشف عن كواليس وأسرار مسلسل “منتهى الصلاحية”، وسبب تحمسه لتقديم هذه التجربة، وإلى نص الحوار:

*فى البداية، هل كان لديك فكرة عن ألعاب المراهنات قبل “منتهى الصلاحية”؟

كنت مثلى مثل أى شخص أسمع عن فكرة المراهنات، كما أنى قرأت العديد من الحوادث بسبب ألعاب المراهنات وبحثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنى لست متعمقًا فى هذا الأمر ولم أجرب ألعاب المراهنات، ولم أسمح لنفسى أن أساعد فى هذا الشيء مطلقًا.

ولما عرض عليّ سيناريو مسلسل “منتهى الصلاحية” فكرت فى قدر هذا الموضوع إذا تمت مناقشته وشعرت بأهميته لأنها قصة وفى نفس ذات الوقت قضية، مثل العديد من المسلسلات التى تناقش قضايا وهدفها ليس للمتعة فقط مثل مسلسل “لام شمسية”.

ولم أشعر بالقلق مطلقًا حول تقديم هذه القضية فى المسلسل لأنها قضية أصبحت على أرض الواقع وأصبحت أمرًا خطيرًا لا يجب السكوت عنه.

*وما مدى استعداداتك لشخصية “صالح” فى مسلسل “منتهى الصلاحية”؟

كان يهمنى فى المقام الأول أن أفهم شخصية صالح والشكل الذى ستظهر به وكيف، وقدمت شخصية تدخل عالمًا لا يشبه شخصيتى الحقيقية مطلقًا، ولكن كان من اللازم أن أفهم عالم المراهنات وخباياه،

وقابلت أشخاصًا بالصدفة يمارسون ألعاب المراهنات وأنا بعيد عن الموضوع، وهناك شخصيات صعبة فى تقديمها شكلًا ومضمونًا وتحتاج دراسة ومعايشة، وأصعب ما فى الشخصية هى الصعوبات التى تعرضت لها بسبب المراهنات، خاصة أن شخصية “صالح” أب لبنت عمرها 17، وفى بعض الأوقات كان ضحية وأوقات أخرى كان صاحب قرار، هو دور جديد لى لدى الجمهور.

مع زوجته بسنت شوقي

*وما هى الصعوبات التى واجهتها أثناء تصوير “منتهى الصلاحية”، وشعورك بتقديم دور أب وهو أمر جديد لدى الجمهور؟

المفاجأة أنى جسدت شخصية أب لدى طفلين فى المسلسل القادم “كتالوج”، وتم تصويره العام الماضى ومن المفترض طرحه قريبًا، وهذه كانت المرة الأولى لى أن أقدم شخصية الأب فيها، وتصوير مسلسل “منتهى الصلاحية” فى الشارع كان مرهقًا بشكل كبير للغاية.

وفى الآخر، نحن نحكى حكاية تحمل دراما وحقائق ومشكلات وخيانات وهذه أشياء ليس لها ثوابت.

*وما مدى تأثير الأدوار الصعبة على شخصية محمد فراج؟

لدى قدرة فى عملى تجعلنى أختار المناسب لي، ولكن فى بعض الأحيان تكون هناك عدة ظروف تجعل قرارك يتخذ بشكل سريع.

على سبيل المثال، عُرض عليَّ عملان قبل “منتهى الصلاحية” وكنت سأتعاقد على واحد منهما ولم أكن أعلم أنه سيعرض على سيناريو “منتهى الصلاحية”. ولما ظهر لى هذا السيناريو تغير قراري، وبالتأكيد كانت هناك أسباب.

وفى الآخر، نحن نقدم فنًا وليس شيئًا مدروسًا بقواعد، وطالما تعاقدت على “منتهى الصلاحية” إذًا أنا راضٍ عنه، ولكن وجهة نظرى قد تختلف عن وجهة نظر المشاهد، والشخصية المربكة والصعبة تظهر القدرات الحقيقية للممثل.

*وهل سيطرت فكرة المنافسة خلال شهر رمضان على تفكيرك؟ وماذا عن أعمالك المقبلة؟

أظن أن مسلسل “منتهى الصلاحية” نال إعجاب الجمهور لأننا بذلنا جهودًا كبيرة فيه. وأستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عمل “لايت” وخفيف من المفترض طرحه قريبًا، خاصة أننا انتهينا من التصوير خلال الفترة الماضية.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ “فيتو”

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