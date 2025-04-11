أول رد من الزمالك على رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

تحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس تجديد عقد عبد الله السعيد مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد عبد الله السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ورغم الاتفاق مسبقا على تجديد عقده مع الأبيض إلا أن اللاعب لم يوقع رسميا.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية بأن هناك تعثرا في تجديد عقد عبد الله السعيد في ظل الأزمات التي يمر بها النادي.

عبد الله السعيد

وقال مصدر في الزمالك إن تجديد عقد عبد الله السعيد تأخر بالفعل ولكن نسعى لتجديد عقده بكل تأكيد وهناك تقارب في وجهات النظر.

وواصل: لن نترك عبد الله السعيد يرحل عن الزمالك وسنجدد معه خاصة أن الفريق يحتاجه فنيا بالإضافة إلى دوره كقائد داخل الملعب.

وعن العروض التي يتلقاها اللاعب: بكل تأكيد سيتلقى اللاعب عروضا محلية وخارجية لما يمتلكه من خبرات وتاريخ ولكن الزمالك وضع تجديد عقد عبد الله السعيد أولوية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك، فيتو

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

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