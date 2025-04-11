الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الأسعار وتوافر السلع في سوق اليوم الواحد بالمنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بسوق اليوم الواحد، فيتو

 أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية استهدفت المرور على سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة.

 رافق محافظ الدقهلية علي حسن وكيل تموين الدقهلية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية بتموين الدقهلية ومحمد الأمين رئيس حي شرق المنصورة. 

 وأكد محافظ الدقهلية استمرار سوق اليوم الواحد في جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

 وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية، وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم افتتاح معارض أهلا رمضان، ومنافذ أمان، ومستقبل مصر، وضد الغلاء، ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.

 من جانبه أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة وباقي المراكز، ونظرا لإفبال المواطنين  على المعرض. 

محافظ الدقهلية يتفقد محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة (صور)

لصق استيكرات على السيارات.. محافظ الدقهلية يتفقد الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة (صور)

 وأكدت الدكتورة شيماء الهندي أنه يتم زيادة كميات السلع بما يواكب الزيادة في الطلب، ويوجد بالسوق مستلزمات البيت من أحذية وأسماك وجميع السلع الغذائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة بسوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات المواطن التجارة الداخلية أقبال المواطنين التعريفة الجديدة السلع المعروضة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللحوم والدواجن المنتجات الغذائية تطبيق تعريفة الركوب الجديدة حي شرق المنصورة شارع قناة السويس محافظ الدقهلية وكيل تموين الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بعد تحريك سعر الوقود (صور)

لا تزيد على 15%، محافظ الدقهلية يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس

إزالة أعمدة خرسانية خارج الحيز العمراني بقرية بهوت نبروه في الدقهلية (صور)

محافظ الدقهلية يكلف بزيادة عدد الأطباء بمركز طب الأسرة بقرية بهوت

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

قفزة جنونية في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

خبير بترولي يكشف عن أسعار الوقود بنهاية 2025

أول رد من الزمالك على رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

منوعات

المزيد

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

تعريفة التاكسي الأبيض الجديدة 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الصلاة عماد الدين، تعرف على شروط صحتها وأهميتها في الإسلام

موسم الحج 2025، تعرف على أنواع الإحرام في الحج والفرق بينها في الإسلام

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية