محافظ الدقهلية يتفقد الأسعار وتوافر السلع في سوق اليوم الواحد بالمنصورة (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية استهدفت المرور على سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة.

رافق محافظ الدقهلية علي حسن وكيل تموين الدقهلية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية بتموين الدقهلية ومحمد الأمين رئيس حي شرق المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار سوق اليوم الواحد في جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية، وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم افتتاح معارض أهلا رمضان، ومنافذ أمان، ومستقبل مصر، وضد الغلاء، ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.

من جانبه أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة وباقي المراكز، ونظرا لإفبال المواطنين على المعرض.

وأكدت الدكتورة شيماء الهندي أنه يتم زيادة كميات السلع بما يواكب الزيادة في الطلب، ويوجد بالسوق مستلزمات البيت من أحذية وأسماك وجميع السلع الغذائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة بسوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة.

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