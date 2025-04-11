الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية: مصر ترفض أي محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي لغزة

اجتماع اللجنة العربية
اجتماع اللجنة العربية الإسلامية، فيتو

 شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية حول غزة، وذلك على هامش مشاركته في منتدى انطاليا الدبلوماسي.

 

متابعة القمة العربية الأخيرة بالقاهرة 

 وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع جاء فى إطار متابعة القمة العربية الأخيرة بالقاهرة وتنفيذ مخرجاتها، مشيرا إلى أن وزير الخارجية استعرض الجهود الرامية للعودة الفورية للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يوم ١٩ يناير، وأكد على ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية للاتفاق، بما يسهم فى إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

 

رفض مقترحات التهجير وإعادة توطين الشعب الفلسطيني

 وشدد الوزير عبد العاطى على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي لغزة، من خلال مقترحات التهجير وإعادة توطين الشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن تلك التصرفات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتقوض جهود السلام وتهدد السلم والأمن الإقليمي.

كما استعرض وزير الخارجية التحركات الجارية للدفع بالخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار غزة، ونوه إلى ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية، مبرزًا فى هذا الإطار دور مصر والأردن فى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرهم في قطاع غزة. وقد حرص المشاركون في الاجتماع على تأكيد الدعم لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده بمصر.

 

مصر تعمل على خفض التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية

 وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي أكد على أن مصر لم تدخر جهدًا منذ بدء النزاع للعمل على خفض التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية، كما أنها تواصل المفاوضات بين طرفي النزاع، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مشددا على ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مرحلة مفصلية في ظل استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وهو ما يتطلب استجابة دولية موحدة لتحقيق السلام والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، والعمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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الأراضي الفلسطينية القمة العربية غزة بدر عبد العاطي

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