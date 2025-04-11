الجمعة 11 أبريل 2025
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إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بزراعي المنيا

إصابة 15 شخصا إثر
إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بزراعي المنيا

أصيب 15 شخصا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بزراعي المنيا


تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرف عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي وتحديدا أمام قرية الحتاحتة التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

إصابة 15 شخصا  في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين  اصابة 15 شخصا بينهم 3 أطفال مقيمين جميعا بمركزي بني مزار، وسمالوط شمالي المحافظة تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى سمالوط النموذجي


تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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