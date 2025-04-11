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رياضة

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة والاتفاق بالدوري السعودي

أهلي جدة،فيتو
أهلي جدة،فيتو

الدوري السعودي، يحل فريق أهلى جدة السعودى ضيفا على منافسه فريق الرائد  فى المباراة التى تجمعهما بمدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة 27 للدورى السعودى.

موعد مباراة الأهلي والرائد 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والرائد في السادسة مساء اليوم الجمعة.

التشكيل المتوقع لاهلي جدة أمام الرائد 

 

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الرائد
ومن المتوقع أن يبدأ فريق أهلي جدة مباراته أمام الرائد بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: محمد سليمان- روجر إيبانيز- ميريح ديميرال- علي مجرشي.

وسط الملعب: جابري فيجا- فرانك كيسي- رياض محرز- جالينو.

خط الهجوم: إيفان توني- فراس البريكان.

يحتل أهلى جدة المركز الخامس برصيد 49 نقطة فى جدول الدورى السعودى، بينما يتواجد الرائد فى المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

ويخوض فريق الرائد المباراة فى محاولة لاستغلال عاملى الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية وخطف نقاط المباراة منه، وانتظار تعثر منافسيهم المباشرين للابتعاد عن المركز الأخير بجدول الترتيب.

لن تكون المواجهة سهلة لأصحاب الأرض إذ يرغب لاعبو الأهلى فى العودة لطريق الانتصارات بالدورى السعودى، بعد فوزهم على الهلال بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 23.

ويمتلك لاعبو الأهلي الأفضلية في تاريخ مواجهاتهم أمام نظيرهم الرائد؛ خاصة أنهما التقيا بـ 25 مباراة في دوري المحترفين فقط.

وفاز فريق الأهلي بـ 15 مباراة من أصل الـ 25 مواجهة مباشرة بينهما في دوري المحترفين مقابل 5 انتصارات لفريق الرائد، فيما حسم التعادل نتيجة 5 مباريات أخرى.

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