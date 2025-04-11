وزيرة البيئة تستعرض فرص الاستثمار الأخضر الواعدة خلال اللجنة المصرية المجرية المشتركة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي، التي عقدت برئاسة مشتركة بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري.

وحضر الاجتماعات رفيعة المستوى عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين، من بينهم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والري والزراعة والإنتاج الحربي.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية هذه الدورة في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمجر في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها حماية البيئة. وأشارت إلى أن القضايا البيئية تحتل صدارة الأولويات العالمية، وتتطلب تضافر الجهود والتعاون المشترك بين جميع الدول لمواجهة التحديات المناخية والبيئية المتزايدة.

فرص استثمارية خضراء واعدة

واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة للقطاع الخاص في مصر في مجال التحول الأخضر، وسلطت الضوء على قطاع الطبيعة والسياحة البيئية، مؤكدة على الجهود المبذولة لخلق مناخ داعم لاستثمارات القطاع الخاص في المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية وحلول المناطق الساحلية.

كما أشارت إلى أهمية الاقتصاد الحيوي وإمكانية عقد شراكات بين القطاع الخاص في البلدين في مجال إدارة المخلفات، خاصة في ظل تطبيق القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات الذي يتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى ذلك، أكدت على الفرص الكبيرة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة، وخاصة في مجال استنباط المحاصيل القادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون البيئي

وفي خطوة هامة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال البيئي، قامت الدكتورة ياسمين فؤاد بتوقيع مذكرة تفاهم مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، نيابة عن وزير الطاقة المجري، تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة البيئة المصرية ووزارة الطاقة المجرية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وذلك وفقًا للقوانين الوطنية لكلا البلدين ومبادئ القانون البيئي الدولي.

وأكدت وزيرة البيئة أن مذكرة التفاهم ستدعم التعاون بين الجانبين في مجالات حيوية تشمل إدارة النفايات، والحد من التلوث الصناعي، وتحسين جودة الهواء والمياه، والتدقيق البيئي، وإدارة تلوث التربة والمياه الجوفية، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي.

آليات التعاون المشترك

وتنص مذكرة التفاهم على آليات عملية لتعزيز التعاون، من بينها تنظيم ورش عمل ولقاءات مشتركة تجمع العلماء والخبراء وصناع القرار من كلا البلدين، وتبادل الزيارات والخبرات والوفود، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجانبين سيعملان، وفقًا لاختصاصاتهما وبالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، على تشجيع المنظمات والشركات والبلديات على إقامة وتطوير التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

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