وزير الاستثمار: نستهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التخليص الجمركي

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا حيث تعمل على تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ونوه الخطيب بأن الدولة تعمل أيضا على توفير الحوافز المالية والضريبية لتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر.

جاء. ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أومبرتو كروفيلا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أريستون وميرلوني القابضة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة في مصر.

وأوضح حرص الحكومة على خلق بيئة تنافسية تعزز من الإنتاجية والابتكار في مختلف الصناعات.

وأشار الوزير إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لتحفيز قطاع الطاقة المتجددة، حيث إن هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية للنمو المستدام في المستقبل.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التخليص الجمركي من أجل تحسين مناخ الأعمال.

الحكومة تسعى لتحسين التشريعات الاقتصادي

وأوضح أن الحكومة تسعى لتحسين التشريعات الاقتصادية لتسهيل عمل الشركات العالمية والمحلية في مصر حيث إن هذه الإجراءات، والتي تأتي ضمن إطار رؤية الحكومة لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية وجاذبة للاستثمارات.

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