محمد صلاح: مكة أسعد شخص في عائلتي لاستمراري مع ليفربول

تحدث الدولي المصري محمد صلاح، عن السعادة البالغة التي تشعر بها عائلته بتجديد عقده مع ليفربول حتى 2027 رسميًا واستمرار مسيرته رفقة الريدز.

وأكد صلاح، أن عائلته تشعر بالسعادة لتجديد عقده سواء زوجته ماجي أو ابنتيه مكة وكيان، مشددًا على أن الجميع كانوا سعداء بهذه الخطوة.

وشدد صلاح على أنه يعتقد أن مكة كانت أسعد فرد بالعائلة بسبب ارتباطها الكبير بأصدقائها ومدرستها حيث أنها أظهرت له فرحتها الكبيرة داخل المنزل بعد توقيعه لعقود التجديد والبقاء عامين آخرين.

آخر بطولة توج بها محـمد صلاح مع ليفربول

بينما كان اللقب الثاني لصلاح في كأس الرابطة الإنجليزية كأس كاراباو والثامن له مع ليفربول حتى الآن، كان في عام 2024.

وفاز ليفربول على تشيلسي، حينها بهدف وحيد، ليصبح الريدز الأكثر تتويجًا بهذا اللقب برصيد 10 بطولات.

عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول

دوري أبطال أوروبا موسم 2018 – 2019.

الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020.

السوبر الأوروبي موسم 2019 – 2020.

كأس العالم للأندية 2020.

كأس الاتحاد الإنجليزي 2022.

كأس الرابطة الإنجليزية عامى 2022 و2024.

كأس الدرع الخيرية 2023.

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