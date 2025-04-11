التموين تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للوقود

أسعار البنزين الجديدة، وجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية في جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا وضمان انضباط الأسواق، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

وشدّد الوزير على أهمية التواجد الميداني الفعّال لكافة الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع ضرورة إجراء جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والتأكد من توافرها بانتظام وعدم وجود أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين.

مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع لحظيًا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات للمواطنين بصورة طبيعية.



وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف على مدار الساعة.



وشدد الدكتور شريف فاروق على عدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، موضحا “فرق الرقابة التموينية متواجدة على الأرض على مدار اليوم، ونتعامل بكل حسم مع أي مخالفات لضمان حقوق المواطنين واستقرار الأسواق”.

زيادات أسعار البنزين والسولار

بنزين 95.. 19 جنيهًا لتر

بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر

بنزين 80.. 15.75 جنيه لتر

السولار.... 15.5 جنيه لتر

والكيروسين....15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه

وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

وطن الغاز الصب 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية

وتقرر تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

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