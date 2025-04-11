تعريفة الركوب الجديدة في المنوفية بعد تحريك أسعار البنزين

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم قرار رقم ( 514 ) لسنة 2025 بشأن تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب كافة مركبات الأجرة بدائرة المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار بما يقارب جنيهان فقط لكل لتر، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة 11 أبـريـل 2025.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية علي النحو التالي، زيادة بنزين ( 95 ) من 17 إلى 19 جنيها للتر، وبنزين ( 92 ) من 15,25 إلى 17,25 جنيه للتر، وبنزين ( 80 ) من 13,75 إلى 15,75 جنيه للتر، وزيادة السولار من 13,50 إلى 15,50 للتر.

تعديل تعريفة ركوب التاكسى بالمنوفية

وتضمنت المادة الثانية من القرار تعديل تعريفة ركوب تاكسي الأجرة 12 جنيه على أساس محاسبة العداد من بداية فتح البنديرة ومبلغ 3,50 جنيه عن كل 1 كيلومتر من المسافة المقطوعة، و13 جنيها تعريفة الركوب الجديدة لمركبات التوكتوك داخل قري المحافظة، و12 جنيها تعريفة ركوب المركبات الخفيفة ( سيارة بديل التوكتوك ).

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات العاملة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين.

وسيتم متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 )، وغرف عمليات المرور ( 2316985- 2317017)، ومديرية التموين( 2174039-2174037).

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