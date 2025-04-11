الجمعة 11 أبريل 2025
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انفوجراف

تعريفة النقل العام والجماعي بعد زيادة الأجرة (إنفوجراف)

تعريفة الركوب الجديدة
تعريفة الركوب الجديدة للنقل العام، فيتو

 

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