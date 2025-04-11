بعد تكليف عبد العزيز الشريف رئيسا له، تعرف على مهام جهاز التمثيل التجاري

يُعد جهاز التمثيل التجارى المصرى هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويعتبر الجناح الاقتصادى للدبلوماسية المصرية في الخارج، والمظلة الرئيسية العلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية.

و أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بتكليف الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف برئاسة جهاز التمثيل التجاري ومجلس شؤون السلك التجاري اعتبارا من الأول من مايو ٢٠٢٥ خلفا للوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله الذي سيتولى مهام عمله كوزيرا مفوضا للشؤون الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

أهمية جهاز التمثيل التجاري المصري باعتباره الذراع الاقتصادي للدبلوماسية المصرية

وأكد الوزير حرصه على الحفاظ على الأداء المتميز لجهاز التمثيل التجارى للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.

وأشار إلى أهمية جهاز التمثيل التجاري المصري بإعتباره الذراع الاقتصادى للدبلوماسية المصرية في تحقيق المستهدفات الوطنية ذات الصلة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الانتاجية المختلفة.

جدير بالذكر أن الوزير المفوض التجاري د/ عبد العزيز الشريف قد تدرج بجهاز التمثيل التجاري بدءا من ملحق تجاري ووصولا إلى وزير مفوض تجاري

كما سبق له العمل بمكتب التمثيل التجاري في روما ورئاسة مكاتب التمثيل التجاري في كل من ميلانو وبرشلونة ووارسو وبرلين، فضلا عن تقلده منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات المصرية عام ٢٠١٩،.

وحصل الشريف على درجة الدكتوراة في مجال إدارة الأعمال من جامعة برشلونة والماجستير في الادارة الدولية من كلية EAE للأعمال الإسبانية

فضلا عن حصوله على عدد من الشهادات والدورات في مجالات التجارة الدولية، والسياسات المالية، والتسويق الدولي.

مهام جهاز التمثيل التجاري

يُعد جهاز التمثيل التجاري أهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية.

كما يلعب دورًا ريادياَ متميزاَ فى دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الاطراف بصفته كيان الدولة الدبلوماسى المتخصص فى هذا المجال.

ويضطلع التمثيل التجارى بمهام الدبلوماسية التجارية التى تهدف الى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات

ويساهم في جذب الاستثمارات العربية والاجنبية الى مصر، وتمثيل مصر فى المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفنى والمالى ودعم المشاركة المصرية فى المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية.

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