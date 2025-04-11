إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري اليوم الجمعة عن إعادة فتح الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بعد استقرار الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح.

إعادة فتح ميناء العريش البحري

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

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