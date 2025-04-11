اشتكى من تجاوزات شقيقه، حبس طالب ثانوي أشعل النيران في زميله بالدقهلية

أمرت نيابة المنزلة بمحافظة الدقهلية بحبس طالب ثانوية عامة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اشعال النيران بطالب آخر داخل محل حلاقة بقرية جديدة المنزلة إثر عتابه على قيام شقيقه بسب المجني عليه وأصدقائه.

أقدم طالب الصف الثاني من المرحلة الثانوية على اشعال النار فى صديقه طالب بالصف الاول الثانوي، أثناء وجوده داخل محل حلاقة بقرية جديدة المنزلة، ما تسبب فى إصابته بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة فى أماكن متفرقة بالجسم، وذلك على إثر خلاف بين المجنى عليه وشقيق المتهم.

بدأت الواقعة بخلاف مع شقيق المتهم الأصغر الذي وجه السباب للمجني عليه ولأصدقائه أكثر من مرة، فحاول بعض الشباب التعدى عليه بالضرب لكن المجني عليه منعهم لصغر سنّه، وطالبهم بإخبار شقيقه الأكبر «المتهم» لمعاقبته.



والتقى المجني عليه بالمتهم فى الشارع، وعاتبه على تصرفات شقيقه، وطالبه بمعاقبته، قائلًا: «أخوك بيشتمنا، وأنا منعت صحابى يضربوه، لكن لو شتم تانى هنضربه»، إلا أنه فوجئ بالمتهم يهدده قائلًا: «لو جيت جمبه هولع فيك وفى بلدك».

حضر المتهم واقتحم محل الحلاقة وألقى على المجني عليه بنزينًا وأشعل النار به، مما تسبب فى حريق هائل بالمحل، وخرج المجني عليه للشارع والنار مشتعلة فى وجهه وجسده، فتجمع الأهالى وحاولوا إطفاء الحريق.

تم نقل المجني عليه إلى المستشفى فى حالة حرجة، مصاب بحروق شديدة فى الوجه من الدرجة الثانية، واليدين والقدمين من الدرجة الثالثة، وحروق فى البطن والجانب، وما زال محتجزًا بالمستشفى فى حالة سيئة وينتظر إجراء جراحات أخرى لإنقاذ حياته.



وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية قد تلقت إخطارًا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من المستشفى، بشأن استقبال "محمود أحمد رزق"، الطالب بالصف الأول الثانوى، والذى يبلغ من العمر ١٦ سنة، مقيمًا بقرية جديدة المنزلة، دائرة المركز، ومصابًا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، ادّعى أنها تعد من آخر عليه.

وبالفحص والتحقيقات تبين أن خلافًا نشب بين المجنى عليه وشقيق المتهم الصغير، وأثناء معاتبة المجنى عليه للمتهم «محمد.س.ص»، الطالب بالصف الثانى الثانوى، احتد بينهما الحديث وهدده بإشعال النار فيه، وبعدها أحضر المتهم مادة بنزين، وترصد له أثناء وجوده فى محل الحلاقة بالقرية بمفرده، وسكب عليه البنزين وأشعل النار فيه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز المنزلة من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.



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