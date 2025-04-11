الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك وحرس الحدود
الزمالك وحرس الحدود

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك، فيتو 
الزمالك، فيتو 

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز مباراة الزمالك وحرس الحدود حرس الحدود موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

مواد متعلقة

رغم اتفاقه مع الأهلي، الزمالك يجدد عقد الونش 3 مواسم

هيجدد ولا هيروح الأهلي، تفاصيل جلسة عضو الزمالك بالونش بغرفة الملابس بعد مباراة ستيلينبوش

لن أقفز من المركب، حقيقة استقالة حسين لبيب بعد هجوم الجماهير عليه

بيسيرو: لا نستحق توديع الكونفدرالية وتيشيرت الزمالك "تقيل" على بعض اللاعبين

بعد توديع الكونفدرالية، قرار عاجل من الزمالك بشأن بيسيرو

شاهد دخلة جماهير الزمالك في مباراة ستيلينبوش (فيديو وصور)

شيكابالا والمثلوثي يدعمان الزمالك أمام ستيلينبوش من مدرجات استاد القاهرة (فيديو وصور)

عبد الله السعيد يقود تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية

الأكثر قراءة

بنسبة 15%، القاهرة تستعد لزيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسي الأبيض

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

البترول تكشف أسباب رفع أسعار الوقود وتعلن موعد الزيادة القادمة

أخبار مصر: زيادة أسعار الوقود والبترول تبرر، مصير رغيف الخبز، ارتفاع تعريفة الركوب، هذا ما فعله الزمالك مع الونش بسبب الأهلي

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

استقالة الملياردير بشير المصري من جامعة هارفارد بعد مزاعم قضائية بمساعدة حماس

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

منوعات

المزيد

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية