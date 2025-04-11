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رياضة

أرقام وبطولات الونش مع الزمالك بعد اقترابه من تجديد عقده

الونش، فيتو
الونش، فيتو

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة نجح في تجديد عقد محمود حمدي الونش لمدة 3 سنوات. 

وكان عقد الونش ينتهي بنهاية الموسم الجاري ودخل في مفاوضات مع النادي الأهلي إلا أن الزمالك أنهى ملف تجديد اللاعب.

وفي السطور التالية نعرض أرقام الونش مع الزمالك بعد تجديد عقده مع الزمالك. 

أرقام محمود حمدي الونش مع الزمالك 

وخاض محمود حمدي الونش 235 مباراة مع نادي الزمالك في جميع البطولات بواقع 20068 دقيقة. 

وسجل محمود الونش 11 هدفا مع الزمالك وقدم 3 تمريرات حاسمة. 

وتلقى الونش 28 بطاقة صفراء مع الزمالك وبطاقة حمراء واحدة. 

بطولات الونش مع الزمالك 

وحقق الونش 11 بطولة مع الزمالك بواقع: 2 دوري ممتاز، 2 كونفدرالية، 2 سوبر إفريقي، 3 كأس مصر، 2 سوبر مصري. 

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