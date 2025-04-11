سعر لتر بنزين 80 بعد زيادة أسعار الوقود

سعر لتر بنزين 80، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة جديدة في سعر لتر بنزين 80، الذي يُستخدم على نطاق واسع في وسائل النقل الجماعي والسيارات القديمة.

وبحسب قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، تم رفع السعر من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، في إطار السياسة الحكومية لمواكبة تحركات السوق العالمي.

وتؤكد الحكومة استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع توفير بدائل نقل جماعي بأسعار مناسبة للمواطنين.

سعر بنزين 80 الجديد: 15.75 جنيه للتر

سعر بنزين 80 القديم: 13.75 جنيه للتر

قيمة الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار

ويطبق قرار الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر.



١- سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.

٢-سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

٣-سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

٤- سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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