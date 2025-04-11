الأولى في 2025 وليست الأخيرة، ارتفاعات جديدة في أسعار الوقود خلال يونيو وأكتوبر

زيادة أسعار البنزين والسولار، كشفت مصادر مطلعة أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وبدأ تطبيقها اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، لن تكون الأخيرة هذا العام، في ظل استمرار تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على مراجعة الأسعار كل 3 أشهر وفقًا لمتغيرات السوق العالمية.

وأكدت المصادر أن اللجنة تستعد لعقد اجتماعها الدوري المقبل خلال شهر يونيو، على أن يتبعه اجتماع آخر في شهر أكتوبر، وسط توقعات بمراجعة جديدة للأسعار قد تؤدي إلى زيادات إضافية في أسعار البنزين والسولار، خاصة في ظل أسعار النفط عالميًّا، وتذبذب سعر صرف الدولار.

وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة الحكومة لإعادة تسعير المنتجات البترولية بشكل دوري، في إطار سياسة خفض الدعم تدريجيًا، وربط الأسعار المحلية بالعالمية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الأكثر تأثرًا.

وكانت لجنة التسعير التلقائي قد قررت رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر، ليصبح سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 17.25 جنيه، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر.

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