الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأولى في 2025 وليست الأخيرة، ارتفاعات جديدة في أسعار الوقود خلال يونيو وأكتوبر

زيادة أسعار البنزين
زيادة أسعار البنزين والسولار، فيتو
ads

زيادة أسعار البنزين والسولار، كشفت مصادر مطلعة أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وبدأ تطبيقها اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، لن تكون الأخيرة هذا العام، في ظل استمرار تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على مراجعة الأسعار كل 3 أشهر وفقًا لمتغيرات السوق العالمية.

وأكدت المصادر أن اللجنة تستعد لعقد اجتماعها الدوري المقبل خلال شهر يونيو، على أن يتبعه اجتماع آخر في شهر أكتوبر، وسط توقعات بمراجعة جديدة للأسعار قد تؤدي إلى زيادات إضافية في أسعار البنزين والسولار، خاصة في ظل أسعار النفط عالميًّا، وتذبذب سعر صرف الدولار.

وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة الحكومة لإعادة تسعير المنتجات البترولية بشكل دوري، في إطار سياسة خفض الدعم تدريجيًا، وربط الأسعار المحلية بالعالمية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الأكثر تأثرًا.

وكانت لجنة التسعير التلقائي قد قررت رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر، ليصبح سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 17.25 جنيه، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيادة أسعار البنزين والسولار أسعار الوقود اسعار البنزين والسولار اسعار البنزين البنزين والسولار اسعار النفط التسعير التلقائى للمنتجات البترولية التسعير التلقائى تسعير المنتجات البترولية بنزين 95 بنزين 92 بنزين 80 المنتجات البترولية زيادة اسعار البنزين لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لجنة التسعير التلقائى

مواد متعلقة

بعد زيادة البنزين والسولار، اجتماع عاجل لمحافظ القاهرة لإقرار التعريفة الجديدة

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري

زيادة أسعار البنزين والسولار وأسطوانة البوتجاز (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

البترول تكشف أسباب رفع أسعار الوقود وتعلن موعد الزيادة القادمة

زيادة 15%، الجيزة تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

بنسبة 15%، القاهرة تستعد لزيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسي الأبيض

أول محافظة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار رسميا

الجيزة تعلن التعريفة الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار خلال ساعات

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري

ارتفاع مرتقب لأسعار السيارات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وتثبيت المازوت المورد للكهرباء وغاز تموين السيارات

منوعات

المزيد

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل خروجه من السجن.. 5 معلومات عن قضية مؤدي المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية