مدرب الريال السابق: ما زال هناك إمكانية لرؤية كلاسيكو في نهائي الأبطال

قال بابلو فرانكو مدرب ريال مدريد السابق، إن إمكانية رؤية "الكلاسيكو" في نهائي دوري أبطال أوروبا، فهي ممكنة.

وتابع بابلو فرانكو مدرب ريال مدريد السابق والفيصلي السعودي الحالي، خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "أعتقد أن برشلونة في طريقه إلى النهائي، لن أقول إن الأمر سهل، لأنه لا يوجد شيء سهل في كرة القدم، وكل الفرق تنافس، لكنهم بوضوح من المرشحين بقوة. في نصف النهائي، سيعتمد الأمر على المنافس. إذا واجهوا بايرن ميونيخ، فسيكون الأمر صعبًا، لكني ما زلت أراهم مرشحين للوصول إلى النهائي".

وأضاف: "أما في الجهة الأخرى من القرعة، فالوضع سيكون أصعب بالنسبة إلى ريال مدريد، أرسنال يلعب كرة قدم رائعة منذ فترة طويلة، ولديهم فرصة حقيقية بعد مباراة الذهاب والنتيجة الكبيرة، صحيح أنهم يفتقدون الخبرة في هذه المراحل المتقدمة من دوري الأبطال، وهذا قد يصب في مصلحة ريال مدريد بالاياب، لأننا جميعًا نعرف مدى قدرة ريال مدريد على المنافسة في هذه البطولة، خصوصًا في الأدوار الإقصائية".

واختتم مدرب ريال مدريد السابق: "لكن حتى لو تمكن ريال مدريد من تجاوز أرسنال في نصف النهائي، فإن الخصم القادم قد يكون أصعب بكثير. أعتقد أن الطريق نحو النهائي سيكون أكثر تعقيدًا لريال مدريد، لكننا نعرف جيدًا ما يمكن لهذا الفريق فعله في هذه البطولة، كما رأينا في السنوات الماضية، حيث واجهوا دائمًا فرقًا قوية من ربع النهائي وحتى النهائي، ولم يكن الطريق سهلًا أبدًا. والآن، يواجهون نفس التحدي من جديد".

وتقام الثلاثاء والأربعاء المقبلين مباريات الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة -9 مساءً

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان -9 مساءً

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد ضد آرسنال -9 مساءً

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ -9 مساءً

وأسدل الستار علي جولة الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

وشهدت جولة الذهاب مفاجآت من العيار الثقيل أبرزها الخسارة المدوية لفريق ريال مدريد ضد أرسنال 3-0 في ملعب الإمارات، وخسارة بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان بملعب البايرن 2-1.

وجاءت نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كالتالي:

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ 1-2 إنتر ميلان.

آرسنال 3-0 ريال مدريد.

برشلونة 4-0 بوروسيا دورتموند.

باريس سان جيرمان 3-1 آستون فيلا.

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