حسن الخاتمة، وفاة مؤذن كفيف أثناء صلاة العشاء في الجامع الكبير بالضبعة (فيديو وصور)

نعى الشيخ حسن عبد البصير، وكيل أوقاف مطروح، مؤذن بأوقاف مطروح من المكفوفين يدعى حميدة صالح، وافته المنية أثناء صلاة العشاء.

وقال: "لم يمنعه ما أصابه من ضياع البصر من أداء عمله وخدمة بيوت حتى جاءه حسن الختام فيلحق بالرفيق الأعلى في صلاة العشاء".

وأضاف وكيل أوقاف مطروح: "حميدة صالح قاسم فهيد مؤذن مسجد الأنوار المحمدية بإدارة الضبعة وافته المنية بمسجده وهو يؤدي عمله وقت صلاة العشاء رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة وفاة المؤذن الكفيف وقالوا: "إنا لله وإنا إليه راجعون... وفاة ابن مدينة الضبعة (حميدة صالح قاسي) في "الجامع الكبير" بالضبعة أثناء إقامة الصلاة للعشاء.. كان كفيفَ البصر صابرًا محتسبًا، من المحافظين على الصلاة في جماعة. نعم الخاتمة (الموت وأنت في صلاة بالصف الأول - بعد صوم شهر رمضان - في بيت من بيوت الله - ليلة الجمعة- صائم).

وكان المؤذن “حميدة صالح”، سقط أثناء إقامة صلاة العشاء، وسط محاولات من المصلين لإسعافه، قبل أن يتم التأكد من وفاته في الحال.

وأوضح الأهالي، أن المتوفى كان صائمًا اليوم، وكان معروفًا بصوته الحسن وصلاحه.

وانتقلت الجهات المعنية إلى المسجد فور تلقي البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمان إلى ذويه تمهيدًا لإنهاء إجراءات الدفن.

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