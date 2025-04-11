الجمعة 11 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، تراجع الكانتلوب 11 جنيها وارتفاع الفراولة والبرتقال

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، الموافق 11 أبريل 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

اسعار الفاكهة اليوم 
اسعار الفاكهة اليوم 

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

اسعار الفاكهة اليوم 
اسعار الفاكهة اليوم 

سعر الفاكهة 

  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 15 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر برتقال صيفي من 9 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر اليوسفي من 22 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 120 جنيها للكيلو.
اسعار الفاكهة اليوم 
اسعار الفاكهة اليوم 

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بلح رملي من 14 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلح ثلاجة من 14 إلى 20 جنيهًا.
اسعار الفاكهة اليوم 
اسعار الفاكهة اليوم 

الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو جوافة من 12 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح  سعر الفراولة من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو كنتالوب من 8 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 11 جنيهًا عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو المانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.
اسعار الفاكهة اليوم 
اسعار الفاكهة اليوم 

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 120 جنيهًا إلى 150 جنيها.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 72 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 36 إلى 54 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 30 إلى 55 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو حرنكش من 30 إلى 40 جنيهًا.
اسعار الفاكهة اليوم 
اسعار الفاكهة اليوم 

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر بشملة من 10 إلى 30 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 30 إلى 35 جنيهًا.

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