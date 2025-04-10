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رياضة

التعادل السلبي يحكم مباراة رينجرز وأتليتيك بيلباو بالدوري الأوروبي

التعادل السلبي يحكم
التعادل السلبي يحكم مباراة رينجرز وأتليتيك بيلباو، فيتو

الدوري الأوروبي، سيطر التعادل السلبي على مواجهة رينجرز الإسكتلندي وضيفه أتليتيك بيلباو الإسباني الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وأهدر أليكس بيرينجير ركلة جزاء لمصلحة أتليتيك بيلباو في الدقيقة (82)، وشهدت المباراة طرد روبن بروبير لاعب جلاسكو رينجرز في الدقيقة (13).

وستجرى مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب "سان ماميس".

 

تعادل ليون ومان يونايتد

وعلى صعيد آخر نجا أولمبيك ليون، من السقوط في عقر داره، أمام مانشستر يونايتد، بتعادل قاتل بنتيجة (2-2) مساء الخميس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

تياجو ألميدا تقدم لصالح ليون في الدقيقة 25، فيما جاء الرد من ليني يورو بهدف التعادل للمانيو في الدقيقة (45+5).

وسجل جوشوا زيركزي، الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 88، لكن ريان شرقي أفسد خروج اليونايتد منتصرا، بنجاحه في معادلة النتيجة في الدقيقة (90+5).

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