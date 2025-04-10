ترامب يعلن نقل عدد كبير من القوات الأمريكية إلى بنما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أرسلت عددًا كبيرًا من جنودها إلى بنما، مشيرًا إلى أن هذه القوات تمركزت في بعض المناطق داخل البلاد.

أمريكا ترسل عددًا من قواتها إلى بنما

وذكر ترامب خلال اجتماع لمجلس وزراء إدارته في البيت الأبيض: "لقد أرسلنا العديد من القوات إلى بنما وملأنا بعض المناطق التي كانت لنا سابقًا.. أعتقد أن الوضع تحت سيطرة جيدة جدًّا".



ويوم أمس الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال زيارته لقناة بنما أن إدارة الرئيس ترامب تعتزم إنهاء ما وصفه بـ"النفوذ الصيني" على هذا الممر الملاحي الإستراتيجي.

زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى بنما

وقال هيجسيث أمام قوات الأمن البنمية والجنود الأمريكيين المتمركزين في دولة أمريكا الوسطى: "سواء من الناحية الفعلية أو الرمزية، كان لدى الصين الشيوعية نية للهيمنة على هذه القناة. ولهذا نقول: ليس خلال عهدنا. وسنعمل على تعزيز شراكتنا أكثر من أي وقت مضى".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، وجود تدريبات ومناورات تجرى مع الجانب البنمي، بمشاركة طرادين مزودين بصواريخ موجهة من البحرية الأمريكية، وقارب تابع لخفر السواحل، وأربع مقاتلات من طراز F-18، بالإضافة إلى أكثر من ألف عسكري أمريكي، من بينهم سرية مشاة من قوات المارينز الأمريكية.

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