الخميس 10 أبريل 2025
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محافظات

مصرع سبعينية صدمتها سيارة في قنا

فيتو
فيتو

لقيت سبعينه مصرعها صدمتها سيارة بناحية قرية بهجورة التابعة لمؤكز نجع حمادي شمال محافظة قنا،وتم الدفع بسيارة اسعاف لنقلها.

 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا مفاده إصابة سيدة تبلع من العمر ٧٠ عاما، بعدما صدمتها سيارة بقرية بهجورة بمركز نجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة سيدة مسنة بعدما صدمتها سيارة بقرية بهجورة بمركز نجع، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب نقلها إلى مستشفى نجع حمادي العام.

جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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