انقطاع المياه عن بعض قرى الدقهلية السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه يوم السبت المقبل، من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 1 مساء أي لمدة 8 ساعات تقريبًا.

أماكن انقطاع المياه في المنصورة

واوضحت مياه الدقهلية انقطاع المياه عن المناطق التالية:

▪️ كفر القباب

▪️طرانيس البحر

▪️منية بدواي

▪️كفر بدواي القديم والجديد

▪️البرامون وكفر البرامون

سبب انقطاع المياه في قري المنصورة

وأوضحت مياه الدقهلية انقطاع المياه؛ نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة على خطي كفر القباب وطرانيس القادمين من كريم بساط الدين قطر ٢٤ بوصة.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

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