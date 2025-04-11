أبرزها ظهور يسرا، مفاجآت في البرومو الرسمي لمسلسل “بريستيج"

كشفت منصة "يانجو بلاي" والشركة المنتجة لمسلسل بريستيج عن الإعلان الرسمي للمسلسل الذي يصنف مسلسل جريمة كوميدي ومن المقرر عرضه يوم 24 أبريل على المنصة ضمن أعمال "يانجو بلاي الأصلية".

أبرز المفاجآت في برومو مسلسل بريستيج

وخطفت عدد من المفاجآت في الإعلان الرسمي للمسلسل الأنظار، ومن أهمها الظهور الخاص للفنانة يسرا، التي ظهرت في مشهد مميز على خلفية أغنيتها الأيقونية "حب خلي الناس تحب".



كما فاجأ الإعلان الجمهور بظهور الفنان أحمد داود في إطلالة مختلفة وغير متوقعة، إلى جانب مشاركة الفنانة الكوميدية شيماء سيف والنجم محمد ثروت والمخرج معتز التوني، اللذين أضافا طابعًا فكاهيًا خاصًا على أجواء الجريمة الغامضة في العمل.

تفاصيل مسلسل بريستيج

"بريستيج" من بطولة محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: زياد ظاظا، محمد عبد العاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف.

المسلسل من إخراج عمرو سلامة، ومن تأليف إنجي أبو السعود،

وتدور أحداث "بريستيج" حول مجموعة من الأشخاص تُحتجز في أحد المقاهي بوسط البلد نتيجة عاصفة مفاجئة، لينقطع عنهم العالم الخارجي، ويكتشفوا وقوع جريمة قتل غامضة بينهم، ليبدأ الشكّ ويصاحبهم التوتر في رحلة تحرٍ مليئة بالمواقف الكوميدية وتبدأ رحلة الشك والتحقيق الممتعة عبر ثماني حلقات مشوقة.

المسلسل يقدم تجربة فنية جديدة ومختلفة، تجمع بين التشويق والكوميديا الجريمة، ويُعد هذا العمل استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته شركة "ذا بلانت ستوديوز" وفريق العمل نفسه في مسلسل "سفاح الجيزة"، مع تقديم تيمة جديدة ومختلفة.

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