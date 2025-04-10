الأطباء: عضو مجلس نواب اعتدى على طبيب بمستشفى المنزلة العام

أعلن الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء عن إبلاغ طبيب جراحة بمستشفى المنزلة العام بأنه تعرض للاعتداء من عضو مجلس نواب ومرافقيه.

عضو مجلس نواب يعتدي على طبيب بمستشفى المنزلة العام

وقال الدكتور خالد أمين في منشور علي الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “إن عضو مجلس النواب قد أحدث إصابات متفرقة بالطبيب بعد أن أمسكه ودفعه نحو الحائط وذلك بعد أن طلب الطبيب منه مغادرة غرفة الكشف هو ومرافقيه بسبب وجود سيدة لا تخص المعتدي”.

كانت نقابة الأطباء قد أكدت من قبل أنه حتى الآن لم تنجح الحكومة في القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مشددة على ضرورة تعاون كل الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة.

وأكدت نقابة الأطباء أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية ظاهرة مشينة وهمجية يجب معاقبة مرتكبيها بأشد العقاب، وبصورة فورية حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وطالبت بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال.

وحذرت نقابة الأطباء من أن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، يتسبب في وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، مما قد يودي بحياة بعضهم، كما أنه سيدفع ما تبقى من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، مما يهدد استقرار المنظومة الصحية بالكامل.

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