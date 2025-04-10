الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وفد النصر السعودي يراقب نجم برشلونة أمام دورتموند تمهيدا لضمه

برشلونة
برشلونة

تواجد مسؤولون من فريق النصر السعودي في مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا، لمراقبة أداء أحد لاعبي الفريق الإسباني، في المباراة التي انتهت بفوز البارسا برباعية نظيفة على ملعب "مونتجويك" ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مسئولي النصر السعودي تواجدوا في ملعب مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند لمراقبة أنسو فاتي لاعب الفريق الكتالوني، والذي شارك كبديل لزميله لامين يامال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وهي المشاركة الأولى له منذ يناير الماضي.

وأصبح وضع فاتي صعبًا في برشلونة، ولم يشارك اللاعب بصورة كافية تحت قيادة هانز فليك، مع تأثره بكثرة الإصابات، وهو ما يجعل برشلونة منفتح على بيعه، بالنظر لعدم مشاركته المستمرة من جهة، ومن جهة أخرى سيوفر النادي في سقف الأجور مع أزمته المالية.

وأشار التقرير إلى أن فاتي ليس محل اهتمام للدوري السعودي فقط، وهناك عدة أندية أوروبية مهتمة بالتعاقد معه، ومن المتوقع رحيله في الصيف.

برشلونة يقدم موسما تاريخيا في 2025

فيما واصل برشلونة عروضه القوية في جميع البطولات، حيث حقق فوزًا كبيرًا (4-0) على ضيفه بوروسيا دورتموند، أمس الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر الفريق الكتالوني في أي من مبارياته الـ23، التي خاضها خلال عام 2025 حتى الآن، في مختلف المسابقات (19 فوزًا و4 تعادلات).

وتعد هذه أفضل بداية لبرشلونة في أي عام، طوال تاريخه، متفوقًا على سجله السابق في 2016، عندما خاض 22 مباراة دون خسارة (19 فوزًا و3 تعادلات)، وفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ويتألق البارسا هذا الموسم على جميع الجبهات، تحت قيادة مديره الفني الألماني، هانز فليك، حيث يتصدر أيضا جدول ترتيب الليجا، كما صعد لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة النصر السعودي بوروسيا دورتموند وبوروسيا دورتموند دوري ابطال اوروبا أنسو فاتي

مواد متعلقة

بلا هزيمة، برشلونة يقدم موسما تاريخيا في 2025

برشلونة يكتسح بوروسيا دورتموند برباعية في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

حسام المندوه يكشف حقيقة سرقة خزينة الزمالك

ضبط مخالفات في فرع "بلبن" بالجيزة عقب مداهمة أمنية

الزمالك يصدر بيانًا ردًا على توقيع زيزو لـ الأهلي ويحيل اللاعب إلى التحقيق

لجنة الاستئناف تصدر قرارها بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

بعد أزمة زيزو وبيان الزمالك، تعليق مفاجئ من شريف عامر بشأن الونش

أزمة السودان والإمارات، الخرطوم تقدم 150 مستندا لمحكمة العدل الدولية وأبوظبى تنفي التورط بالإبادة الجماعية

انفجار كابل كهربائي واشتعال النيران داخل كابينة بأطفيح (صور)

منوعات

المزيد

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل خروجه من السجن.. 5 معلومات عن قضية مؤدي المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالخلاص من تأثير السحر

ما حكم الشرع في القتل الرحيم؟، رد حاسم من دار الإفتاء

حصاد الأزهر في رمضان، 150 ألف وجبة إفطار صائم و1404 مقارئ بالمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية