وفد النصر السعودي يراقب نجم برشلونة أمام دورتموند تمهيدا لضمه

تواجد مسؤولون من فريق النصر السعودي في مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا، لمراقبة أداء أحد لاعبي الفريق الإسباني، في المباراة التي انتهت بفوز البارسا برباعية نظيفة على ملعب "مونتجويك" ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مسئولي النصر السعودي تواجدوا في ملعب مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند لمراقبة أنسو فاتي لاعب الفريق الكتالوني، والذي شارك كبديل لزميله لامين يامال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وهي المشاركة الأولى له منذ يناير الماضي.

وأصبح وضع فاتي صعبًا في برشلونة، ولم يشارك اللاعب بصورة كافية تحت قيادة هانز فليك، مع تأثره بكثرة الإصابات، وهو ما يجعل برشلونة منفتح على بيعه، بالنظر لعدم مشاركته المستمرة من جهة، ومن جهة أخرى سيوفر النادي في سقف الأجور مع أزمته المالية.

وأشار التقرير إلى أن فاتي ليس محل اهتمام للدوري السعودي فقط، وهناك عدة أندية أوروبية مهتمة بالتعاقد معه، ومن المتوقع رحيله في الصيف.

برشلونة يقدم موسما تاريخيا في 2025

فيما واصل برشلونة عروضه القوية في جميع البطولات، حيث حقق فوزًا كبيرًا (4-0) على ضيفه بوروسيا دورتموند، أمس الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر الفريق الكتالوني في أي من مبارياته الـ23، التي خاضها خلال عام 2025 حتى الآن، في مختلف المسابقات (19 فوزًا و4 تعادلات).

وتعد هذه أفضل بداية لبرشلونة في أي عام، طوال تاريخه، متفوقًا على سجله السابق في 2016، عندما خاض 22 مباراة دون خسارة (19 فوزًا و3 تعادلات)، وفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ويتألق البارسا هذا الموسم على جميع الجبهات، تحت قيادة مديره الفني الألماني، هانز فليك، حيث يتصدر أيضا جدول ترتيب الليجا، كما صعد لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك.

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