الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول تصريح للقائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

القائم بأعمال رئيس
القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
ads

تقدّم المهندس حاتم نبيل القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكليفه بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

كما توجّه بالشكر للدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز السابق، تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة وعطاءٍ مثمر في سبيل تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز قدرته على القيام بدوره التنموي، وتنفيذ رؤية الإصلاح الإداري.

 

واختتم حديثه قائلًا: “أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حُسن الظن، وأن يوفقني لأداء هذه المهمة على الوجه الأكمل، بما يحقق تطلعات القيادة السياسية في بناء جهاز إداري عصري وكفء”.

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 9 أبريل 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2025، بتكليف حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى، بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 10 أبريل 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المركزي للتنظيم والادارة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز الإدارى للدولة

مواد متعلقة

السيرة الذاتية لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خبرة 25 عامًا في تطوير نظم الموارد البشرية

التنظيم والإدارة يعلن عن 95 فرصة عمل بمصلحة الجمارك

التنظيم والإدارة ينتهي من ترقيات موظفين في 8 جهات حكومية

التنظيم والإدارة يُعلن عن وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

الأكثر قراءة

حسام المندوه يكشف حقيقة سرقة خزينة الزمالك

ضبط مخالفات في فرع "بلبن" بالجيزة عقب مداهمة أمنية

الزمالك يصدر بيانًا ردًا على توقيع زيزو لـ الأهلي ويحيل اللاعب إلى التحقيق

لجنة الاستئناف تصدر قرارها بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

بعد أزمة زيزو وبيان الزمالك، تعليق مفاجئ من شريف عامر بشأن الونش

أزمة السودان والإمارات، الخرطوم تقدم 150 مستندا لمحكمة العدل الدولية وأبوظبى تنفي التورط بالإبادة الجماعية

الجاردات في قبضة الأمن، تفاصيل جديدة عن مشاجرة مدرسة خاصة بالسلام

منوعات

المزيد

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل خروجه من السجن.. 5 معلومات عن قضية مؤدي المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالخلاص من تأثير السحر

ما حكم الشرع في القتل الرحيم؟، رد حاسم من دار الإفتاء

حصاد الأزهر في رمضان، 150 ألف وجبة إفطار صائم و1404 مقارئ بالمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية