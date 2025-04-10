أول تصريح للقائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تقدّم المهندس حاتم نبيل القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكليفه بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما توجّه بالشكر للدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز السابق، تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة وعطاءٍ مثمر في سبيل تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز قدرته على القيام بدوره التنموي، وتنفيذ رؤية الإصلاح الإداري.

واختتم حديثه قائلًا: “أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حُسن الظن، وأن يوفقني لأداء هذه المهمة على الوجه الأكمل، بما يحقق تطلعات القيادة السياسية في بناء جهاز إداري عصري وكفء”.

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 9 أبريل 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2025، بتكليف حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى، بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 10 أبريل 2025.

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