وثقته كاميرات المراقبة، مفاجأة في كشف غموض العثور على جثة شاب بقرية الجديدة بالدقهلية

تمكنت وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة المقدم أحمد العزب رئيس مباحث مركز المنصورة من كشف غموض العثور على جثة شاب بقرية الجديدة.

ترجع أحداث الواقعة في منتصف الليل وأثناء وجود المتوفى بأحد الأفراح غاب لحظات وفوجئ الجميع بأنه ملقى على الأرض جثة هامدة وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الدولي وتبين وفاته.

وبسؤال أصدقائه أكدوا بأنه تلقى تليفون وخرج من الفرح وفوجئ الجميع به على الأرض جثه هامدة ورجح الجميع بأنه تم الاعتداء عليه من آخرين.

وبالتحريات الأولية تم التأكد بأنه ليس له أي أعداء، كما تبين وجود متعلقاته والهاتف المحمول وعلى الفور تم عمل التحريات حول الواقعة، والتي أكدت عدم صحة ما ورد في شهادة الشهود

وأكدت التحريات أن الشاب محمد احمد عوض 23 سنه طالب بكليه تجاره ؛ ونظرًا لرغبته بخطوبته بأحد الفتيات وعدم القدرة على التقدم لها نظرًا لانشغاله بالدراسة ذهب إلى منزله وقفز من أعلى شرفة المنزل وسقط جثة هامدة.

وتبين أنه تم توثيق تلك التحريات بعد مشاهدة كاميرات المراقبة والتي أكدت ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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