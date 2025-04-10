الخميس 10 أبريل 2025
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محافظات

سيارة نصف نقل تنهي حياة طفل بأشمون في المنوفية

سيارة نصف نقل تنهى
سيارة نصف نقل تنهى حياة طفل بأشمون فى المنوفية

لقى طفل مصرعه أسفل عجلات سيارة نصف نقل تجر ديزل أفراح بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم نقله لمستشفى أشمون العام.

تفاصيل مصرع طفل بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بمصرع طفل أسفل عجلات سيارة تجر ديزل لأفراح.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل يدعي "شريف المصري" 8 سنوات جثه هامدة، وتوفي أثناء اللهو بالشارع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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أشمون بمحافظة المنوفية اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية قرية شما مستشفي اشمون العام مستشفي اشمون

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