الخميس 10 أبريل 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يشهد طابور العرض الرياضي العسكري بالتزامن مع احتفالات العيد القومي

بالتزامن مع احتفالات
بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لسوهاج

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، طابور العرض الرياضي العسكري الذي أُقيم باستاد سوهاج الرياضي، ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق العاشر من أبريل من كل عام.

 

حضر الفعالية كل من الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة،، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وممثلي المجتمع السوهاجي.

 

شارك في العرض ممثلون عن المدارس العسكرية والعامة والخاصة، وفرق الكشافة، ومراكز الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مركبات الوحدات المحلية التي حملت لافتات التهنئة بعيد سوهاج القومي، وسط أجواء احتفالية مميزة عكست روح الانتماء والفخر بتاريخ المحافظة العريق.

 

وتضمن طابور العرض مرور فرق " الكشافة، ومراكز الشباب، وطلاب المدارس، والوحدات المحلية" أمام المنصة الرئيسية، إلى جانب مجموعة من العروض الرياضية والعسكرية المتميزة التي قدمها طلاب المدارس، والتي لاقت استحسان الحضور.

 

وهنّأ محافظ سوهاج خلال كلمته أبناء المحافظة بعيدهم القومي، معربًا عن فخره واعتزازه بأبناء سوهاج، ومؤكدًا حرص المحافظة على استمرار مسيرة التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وبمشاركة فعالة من أبناء المجتمع السوهاجي.

 

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