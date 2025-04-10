افتتاح مبنى المعامل والأشعة والعمليات بمستشفى سوهاج العام

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، مبنى الجديد بمستشفى سوهاج العام، والمخصص لخدمات "المعامل، والأشعة، والعمليات الجراحية"بالتزامن مع احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي.

حضر الافتتاح الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، والدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى.

واستمع محافظ سوهاج إلى شرح مفصل عن المبنى الجديد، والذي يضم 4 طوابق، حيث خُصص الدور الأول للمعامل والأشعة، ويشمل معمل الميكروبيولوجي، ومعمل أبحاث الدم، ومعمل الكيمياء الحيوية، ومعمل خاص بوحدة الكلى الصناعية يخدم 12 وحدة غسيل كلوي، بالإضافة إلى معمل الهرمونات، كما يضم وحدة أشعة متطورة تحتوي على جهاز أشعة مقطعية طراز "سيمنس 128 سلايد" يُستخدم بكفاءة عالية في فحوصات شرايين المخ والقلب، وجهاز مقطعية "كانون 16 سلايد"، إلى جانب 3 أجهزة أشعة تليفزيونية وأجهزة أشعة عادية.ش

أما الدور الثاني فتم تخصيصه للإدارة العامة بالمستشفى، في حين يضم الدور الثالث جناح العمليات الجراحية، ويحتوي على 4 غرف عمليات متخصصة في جراحات العظام، ويشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في تخصصات العظام والكسور وتغيير المفاصل، ويُخصص الدور الرابع للحجز الداخلي بقسمي الرجال والسيدات في تخصص العظام، بطاقة استيعابية تبلغ 55 سريرًا.

وأكد محافظ سوهاج أن افتتاح هذا المبنى يُعد إضافة قوية للمنظومة الصحية داخل المحافظة، لافتا إلى حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، ومؤكدًا استمرار الدعم لتطوير القطاع الصحي بمختلف المراكز والمدن بنطاق المحافظة.

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