تعليم سوهاج تشارك في إحياء الذكرى ٢٢٦ لعيدها القومي

قام سليمان بخيت، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بإحياء الذكرى ٢٢٦ لعيد سوهاج القومي، في إطار حرص واهتمام مديرية التربية والتعليم بسوهاج على غرس روح الولاء والانتماء وحب الوطنى، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك خلال حضور قيادات المديرية مراسم وضع اللواء عبد الفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة أمام ديوان عام المحافظة، إحياءً للذكرى ٢٢٦ لعيد سوهاج القومي.

وقد حضر مراسم وضع إكليل الزهور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفاضل النحاس، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الشباب والمرأة وذوي الهمم، وكافة أطياف المجتمع السوهاجي.

وجدير بالذكر أن عيد سوهاج القومي يوافق العاشر من شهر أبريل من كل عام، حيث ضرب خلاله شعب سوهاج نموذجًا فريدًا في التضحية والنضال، إذ خاض أبناء سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا أشرس المعارك ضد الاحتلال الفرنسي عام ١٧٩٩، وكانت أكثرها شراسة معركة أهالي جهينة، الذين لقنوا جنود الاحتلال الفرنسي درسًا قاسيًا، أجبرهم، مع قائدهم "لاسال"، على الهروب من صعيد مصر والعودة إلى شمالها. ومن ثم أصبح يوم العاشر من أبريل يومًا خالدًا تحتفل فيه المحافظة بعيدها القومي تخليدًا لذكرى شهداء الوطن.

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