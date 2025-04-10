الخميس 10 أبريل 2025
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صحة سوهاج تعقد المؤتمر الأول للتغذية العلاجية

صحة سوهاج تعقد المؤتمر
صحة سوهاج تعقد المؤتمر الأول للتغذية العلاجية

شارك الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بفعاليات المؤتمر الأول للتغذية العلاجية تحت رعاية  الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج وبحضور الدكتور أحمد فوزي نقيب الأطباء والدكتورة إيمان رشدي رئيس المؤتمر.

 

وعقد المؤتمر العلمي بقاعة المؤتمرات بنادي المهندسين بسوهاج بمشاركة نخبة متميزة من أطباء التغذية العلاجية بسوهاج، من الجدير بالذكر أن المؤتمر معتمد من المركز الإقليمي للتدريب بالتعاون مع رابطة أطباء التغذية العلاجية بسوهاج والتى تضمنت الفعاليات محاضرات تناولت أحدث التقنيات في مجال التغذية العلاجية بالإضافة إلى مناقشات علمية عن أحدث تقنيات التشخيص والعلاج.

 

ومن جانبه، أكد " دويدار " أهمية الابتكار والتطور التقني في مجال التغذية العلاجية، لافتًا إلى أهمية التعليم الطبي المستمر والتدريب على أحدث التقنيات لضمان تقديم الخدمة الطبية التي تليق بالمرضي.

كما أشاد " دويدار" بمثل تلك الفعاليات التي تساهم في نقل المعرفة والخبرات وتطوير مهارات الأطباء وتعزيز الابتكار والتميز مما يعود بالمنفعة علي المرضى.

 

يأتي ذلك في سياق تطوير منظومة التعليم الطبي المهني والتدريب بمحافظة سوهاج وتنفيذ البرامج التدريبية الطبية المعتمدة طبقا لأفضل المعايير القومية والعالمية.

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احمد فوزى البرامج التدريبية التدريبي التعليم الطبى المستمر التعليم الطبي المهني الدكتور محمد عبد الهادى بمحافظة سوهاج

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