أبطال وصناع "حسبة عمري" ضيوف عمرو الليثي في واحد من الناس

يستضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، أبطال وصناع مسلسل "حسبة عمري"، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين.

يحل ضيوفًا على البرنامج كل من: روجينا ومحمود البزاوي ونادين ومحمد رضوان والوجة الجديد عمر روزيق والوجة الجديد ريم عامر والمخرجة مي ممدوح وسوزان القليني استاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق المرأة والدكتور مصطفى عبد السلام وكذلك الشيخ يحيى الجمل، فيما يستضيف البرنامج هاتفيًا المولف محمود عزت والدكتور سعد الدين الهلالي.

قضايا العمل

يتحدث الضيوف عن ما يناقشه المسلسل من قضايا مهمة مثل "حق الكد والسعاية"، التي تثير جدلًا حول حقوق الأزواج فيما يتعلق بالدخل المشترك خلال الفترة الزوجية، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها البرنامج.

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