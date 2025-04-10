الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

شاب ينهي حياة والدته بسبب خلافات أسرية في المنيا

ملوي التخصصي، فيتو
ملوي التخصصي، فيتو

أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية، على إنهاء حياة والدته باستخدام "حجر" في إحدى قرى المنيا، وجارٍ نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

يعاني من اضطراب نفسي، شاب ينهي حياة والدته بسبب خلافات أسرية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إقدام شاب على إنهاء حياة والدته عن طريق التعدي عليها بحجر في الرأس في إحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام شاب في العقد الثالث من العمر يعاني من اضطرابات نفسية بإنهاء حياة والدته بسبب خلافات أسرية.

تم القبض على المتهم من قبل الأجهزة الأمنية، وجارٍ نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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