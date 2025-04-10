الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك 2005 يفوز على سموحة 2-1

ناشئو الزمالك
ناشئو الزمالك

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على سموحة بهدفين مقابل هدف، في إطار اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

سجل هدفي الزمالك، محمد السيد، وعمار ياسر.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال اللقاء، وصنعوا عدة فرص على مدار الشوطين، نجح من خلالها محمد السيد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56، قبل أن يسجل عمار ياسر هدف الأبيض الثاني في الدقيقة 74، ثم قلص سموحة الفارق بتسجيل هدف، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالنادي، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

ويقود فريق 2005 كل من، "محمد مصطفى ممس مدربًا، وأحمد زكريا وأحمد عادل مدربين مساعدين، وشريف فوزي مدربًا لحراس المرمى، وحمدي يوسف إداريًا، ومحمد عصمت مدربًا للأحمال، ومحمد علي الأتربي محللًا للأداء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابراهيم يوسف الراحل ابراهيم يوسف بطولة الجمهورية للشباب وحازم امام مواليد 2005 محمد مصطفى فريق الزمالك

مواد متعلقة

شكوى جديدة ضد الزمالك في الفيفا بطلها مدير فني سابق، تعرف على التفاصيل

الأكثر قراءة

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

حقيقة أعتداء سائحة على شاب بالضرب بنزلة السمان بسبب حمار (فيديو)

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

بعد تهديد الصين بحرب تجارية، أمريكا ترفع الرسوم الجمركية على بكين إلى 145%

زغلول صيام يكتب: ونش إيه اللي يروح الأهلي! وسر خلطة الفشل في الزمالك.. وقريبًا الجزء الثالث من مسلسل زيزو!

مطاردة على الدائري، فتاة تهرب من محاولة خطف داخل سيارة “أبلكيشن شهير”

الجاردات في قبضة الأمن، تفاصيل جديدة عن مشاجرة مدرسة خاصة بالسلام

منوعات

المزيد

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

الأبيض رفيع الحبة بـ 25 ألف جنيه، سعر الأرز اليوم الخميس 10-4-2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية