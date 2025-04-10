الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يوجّه بتبنّي الطالبة ملك بعد أدائها المميز أمام رئيس الوزراء بأسيوط اليوم

الطالبة ملك عبد
الطالبة ملك عبد الله، فيتو

وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بتبني الطالبة الموهوبة ملك عبد الله محمد عبد الله، الطالبة بمدرسة أحمد ضيف الله بمحافظة أسيوط، وضمّها رسميًا إلى فرقة أحمد بهاء الدين للموسيقى العربية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

جاء ذلك عقب مشاركة الطفلة في فقرة فنية مميزة أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى محافظة أسيوط صباح اليوم، حيث أبهرت الحضور بصوتها وأدائها، ما عكس موهبة فطرية أصيلة تستحق الدعم والرعاية.

اكتشاف المواهب

وأكد وزير الثقافة أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لاكتشاف وصقل المواهب في مختلف ربوع مصر، لاسيما في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن ما قدمته الطفلة ملك يُعد نموذجًا مُلهمًا يعبّر عن الثروة الحقيقية التي تملكها مصر في أبنائها، والتي تستوجب توفير البيئة المناسبة لرعايتهم وتنمية قدراتهم.

وأوضح أن الوزارة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز دور القوى الناعمة، من خلال التوسع في احتضان المواهب الشابة في مجالات الموسيقى، والفنون التشكيلية، والمسرح، والأدب، وغيرها، بما يُسهم في بناء أجيال قادرة على التعبير عن الهوية المصرية بثقة ووعي.

 

وتُعد فرقة أحمد بهاء الدين للموسيقى العربية بأسيوط واحدة من أبرز الفرق الفنية التابعة لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وتشارك بانتظام في إحياء الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تمثل نافذة مهمة لاكتشاف المواهب وتنميتها في جنوب مصر.

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