مصرع شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي بأكتوبر

لقى شخص مصرعة فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، بسبب اختلال عجلة القيادة منه، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث مدينة 6 أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثالث، وعلي الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يقودها شخص أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرعه وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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