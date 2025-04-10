الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فتح باب التقدم للمدرسة الصيفية بروسيا بالمعهد المتحد للأبحاث النووية

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فيتو

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه -اعتبارًا من اليوم- سيتم فتح باب التقدم للمدرسة الصيفية بروسيا الاتحادية والمقرر أقامتها بالمعهد المتحد للأبحاث النووية بدوبنا - روسيا في المدة من 16 يونيو حتى 4 يوليو 2025.

فتح باب التقدم للمدرسة الصيفية بروسيا بالمعهد المتحد للأبحاث النووية  

 وهي منحة ممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR (دوبنا - روسيا)، وذلك ضمن الاتفاق المبرم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد، وهذه المنحة مقدمة لطلاب السنوات النهائية بالكليات ذات الصلة وطلاب الدراسات العليا فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر، ويعد التعاون مع المعهد هو أحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030.


وعلى جميع الراغبين في التقدم الاطلاع على المشروعات المتاحة هذا العام من خلال الرابط التالي:   

   ولملء استمارة التقدم من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عبر الرابط التالي، وإرساله قبل يوم الأحد الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية البحث العلمى البحث العلمي التكنولوجيا النووية الدراسات العليا توطين التكنولوجيا رؤية مصر2030

مواد متعلقة

مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في كوبنهاجن

تعاون علمي مستدام بين القومي للبحوث والمؤسسات الفرنسية

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تبدأ تحديث عملية الإخلاء والطوارئ

67 % ارتفاعا في مؤشرات الحركة الجوية بمطارات الجذب السياحي المصري

"تحديات القطاع الصحي في الجامعات" على مائدة المؤتمر الدولي للتعليم التكنولوجي

التعليم التكنولوجي: التكامل مع القطاع الخاص ضرورة حتمية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة

انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة “ألسنيّون يبتكرون” بألسن عين شمس

"التحديات الوطنية وتأثيراتها العالمية" على مائدة المؤتمر الدولي للتعليم التكنولوجي

الأكثر قراءة

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

حقيقة أعتداء سائحة على شاب بالضرب بنزلة السمان بسبب حمار (فيديو)

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

بعد تهديد الصين بحرب تجارية، أمريكا ترفع الرسوم الجمركية على بكين إلى 145%

زغلول صيام يكتب: ونش إيه اللي يروح الأهلي! وسر خلطة الفشل في الزمالك.. وقريبًا الجزء الثالث من مسلسل زيزو!

مطاردة على الدائري، فتاة تهرب من محاولة خطف داخل سيارة “أبلكيشن شهير”

الجاردات في قبضة الأمن، تفاصيل جديدة عن مشاجرة مدرسة خاصة بالسلام

منوعات

المزيد

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

الأبيض رفيع الحبة بـ 25 ألف جنيه، سعر الأرز اليوم الخميس 10-4-2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية