أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه -اعتبارًا من اليوم- سيتم فتح باب التقدم للمدرسة الصيفية بروسيا الاتحادية والمقرر أقامتها بالمعهد المتحد للأبحاث النووية بدوبنا - روسيا في المدة من 16 يونيو حتى 4 يوليو 2025.

فتح باب التقدم للمدرسة الصيفية بروسيا بالمعهد المتحد للأبحاث النووية

وهي منحة ممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR (دوبنا - روسيا)، وذلك ضمن الاتفاق المبرم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد، وهذه المنحة مقدمة لطلاب السنوات النهائية بالكليات ذات الصلة وطلاب الدراسات العليا فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر، ويعد التعاون مع المعهد هو أحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030.



وعلى جميع الراغبين في التقدم الاطلاع على المشروعات المتاحة هذا العام من خلال الرابط التالي:

ولملء استمارة التقدم من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عبر الرابط التالي، وإرساله قبل يوم الأحد الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٥.

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