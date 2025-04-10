البترول يُطلق مشروعا طبيا بسفاجا لخدمة أكثر من 57 ألف مواطن

وقع المهندس خالد عبد السلام، رئيس شركة عش الملاحة للبترول، والمهندس أندريا لياخو، المدير العام لشركة لوك أويل، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ مشروع إحلال وإنشاء مبنى الوحدة الصحية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وذلك في ضوء تحقيق محاور وأهداف استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول والمساهمة الفاعلة في دعم المشروعات الصحية، وضمان تمتع المواطنين بأنماط عيش صحية، وتنمية المناطق التي تتواجد بها شركات القطاع، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني، تم توقيع.

خطوة تهدف لتحسين مستوي الخدمات الطبية بالبحر الأحمر

وفي خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية بمحافظة البحر الأحمر، قامت شركة عش الملاحة للبترول، بالتعاون مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وممثلي وزارة الصحة والسكان، بإجراء زيارات ميدانية لمعاينة وتقييم الاحتياجات الصحية وتحديد المناطق الأكثر احتياجًا. وأسفرت هذه الجهود عن طرح مقترح لإحلال وإنشاء مبنى جديد للوحدة الصحية بمدينة سفاجا، بعد رصد حالة المبنى الحالي المتدهورة، والذي لم يعد صالحًا للصيانة أو التجديد.

وتُعد الوحدة الصحية المستهدفة الوحيدة التي تقدم خدماتها لأكثر من 57 ألف نسمة من سكان المدينة والمناطق المجاورة، مما يجعل هذا المشروع ضرورة ملحة لضمان تقديم رعاية صحية ملائمة، وتوفير بيئة علاجية تليق بالمواطنين، وسط توقعات بأن يُحدث المشروع نقلة نوعية في مستوى الخدمة الطبية بالمنطقة.

شهد مراسم توقيع البروتوكول حضور كل من الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، والمهندسة ياسمين نجيب، والأستاذة فاطمة إبراهيم، ممثلي وزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس مدحت شعبان، مساعد رئيس هيئة البترول للمسئولية المجتمعية، والأستاذ أحمد حمدي، مدير المسئولية المجتمعية بشركة جنوب الوادي، والأستاذة وسام غنيم، مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة عش الملاحة للبترول.



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